POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, A98, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall auf der A98 - eine Person leicht verletzt (17.02.2024)

Orsingen-Nenzingen, A98, Lkr. Konstanz (ots)

Eine Person ist bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 98 zwischen der Anschlussstelle Stockach-West und dem Autobahnkreuz Hegau am Samstagabend verletzt worden. Eine 27-Jährige fuhr mit einem Audi A4 auf der A98 in Richtung Singen. Dabei prallte die junge Frau mit ihrem Wagen in das Heck eines vorausfahrenden VW T4 einer 28 Jahre jungen Frau. Sowohl die 28-Jährige, als auch ihr 29-Jähriger Beifahrer erlitten bei der Kollision leichte Verletzungen. Neben der VW-Fahrerin brachten Rettungswagen auch die 27-Jährige und ihren 1-jährigen Sohn zur vorsorglichen Untersuchung in eine Klinik. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

