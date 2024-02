Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbruch in Optikergeschäft

die Polizei sucht Zeugen (19.02.2024)

Donaueschingen (ots)

Unbekannte Diebe sind im Zeitraum zwischen Sonntag, 16.30 Uhr, und Montag, 9 Uhr, in ein Optikergeschäft in der Karlstraße eingebrochen. Sie hebelten eine Tür auf und gelangten so in das Geschäft, wo sie nahezu sämtliche Brillengestelle klauten. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 100.000 Euro. Die Polizei sucht nun Hinweise auf die Täter und bittet Personen, denen im oben genannten Zeitraum etwas aufgefallen ist oder die möglicherweise verdächtige Autos oder Personen gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 0771 83783-0 zu melden.

