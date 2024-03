POL-MR: Einbruchsserie in Stadtallendorf aufgeklärt - Zeugenaufruf

Marburg-Biedenkopf (ots) - Marburg- linksextreme Schmiererei in der Bismarckstraße Unbekannte beschmierten im Zeitraum zwischen 20:00 Uhr am Freitag (22.03.2024) und 11:00 Uhr am Sonntag (23.03.2024) die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Bismarckstraße. Mit brauner Farbe sprühten die Unbekannten über eine ...

mehr