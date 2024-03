Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Korrekturmeldung der um 15:21 Uhr veröffentlichten Meldung: Waffe gezeigt- Anzeige folgt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Bei der Beschreibung des Orts hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Der Vorfall war in Marburg. Ich bitte nur noch die korrigierte Meldung weiterzuverbreiten.

Marburg- Waffe gezeigt- Anzeige folgt

Am späten Samstagnachmittag (23.03.2024) löste ein 20-Jähriger einen Polizeieinsatz aus, da er mit einer vermeintlichen Pistole aus seinem BMW heraus auf zwei Personen gezielt hatte. Gegen 17:40 Uhr alarmierte eine Autofahrerin die Polizei. Sie war gemeinsam mit ihrem Kind auf der B3 in Richtung Norden unterwegs. In Höhe des Aquamar wurde sie von einem 3-er BMW überholt. Hierbei zielte der Fahrer des 3-ers offensichtlich mit einer Pistole auf die 38-Jährige und ihren 10-jährigen Sohn. Sofort rückten Streifen der Polizei Marburg und Stadtallendorf aus. Beamte stellten den weißen BMW am Messeplatz fest. Die Ermittler fanden bei dem Fahrer eine Spielzeugpistole und stellten sie sicher. Gegen den 20-jährigen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf leiteten die Polizeibeamten ein Verfahren wegen Bedrohung ein. Die Polizei warnt eindringlich vor solchen gefährlichen Aktionen. Auch Spielzeugwaffen sollten nicht in der Öffentlichkeit gezeigt werden. Sehen diese echt aus, steht ein Verstoß gegen das Waffengesetz wegen des Führens einer Anscheinswaffe im Raum. Zudem werden andere Menschen stark verunsichert oder gar verängstigt.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

