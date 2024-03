Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: + Einbruchversuch in Aldi + Unfallfluchten bei Gladenbach-Mornshausen und in Kirchhain + Brand in Cölbe + Handydiebstahl scheitert + Hakenkreuz gesprüht +

Marburg-Biedenkopf (ots)

--

Ebsdorfergrund-Hachborn: Aldi-Markt Ziel von Einbrechern -

Heute um kurz nach Mitternacht schlugen Einbrecher am Aldi-Markt in der Hachborner Straße zu. Etwa um 23.50 Uhr erreichte ein Lkw-Fahrer den Markt, um Waren im rückwärtigen Bereich des Marktes abzuliefern. Als er anschließend, etwa 15 Minuten später, am Eingangsbereich vorbeifuhr, entdeckte er die aufgebrochene Eingangstür. Unbekannte fuhren, während der Lkw-Fahrer entlud, mit einem Pkw in die Eingangstür und wollten offensichtlich Wertsachen aus dem Markt mitgehen lassen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter den Markt nicht betraten. Die Schäden an der Eingangstür können noch nicht beziffert werden. Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer kann Angaben zu den Einbrechern oder deren Fahrzeug machen? Wem sind gegen Mitternacht im Bereich des Aldi-Marktes Fahrzeuge oder Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Gladenbach-Mornshausen: Nach Unfallflucht fahndet die Polizei nach weißem Leon -

Nach einem Zusammenprall im Begegnungsverkehr am Donnerstagabend auf der Landstraße zwischen Gladenbach und Gladenbach-Mornshausen fahndet die Polizei in Biedenkopf nach einem beschädigten weißen Seat Leon. Gegen 18.50 Uhr war ein Mercedesfahrer in Richtung Mornshausen unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam ihm der weiße Seat Leon mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit entgegen. Der Seat geriet teilweise auf den Fahrstreifen des Mercedes, worauf der Fahrer des Benz nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Trotzdem krachten die Außenspiegel der Fahrzeuge zusammen und der Seat touchierte den hinteren Kotflügel des Benz. Der Seatfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Gladenbach fort. Die Schäden am Mercedes summieren sich auf mindestens 6.000 Euro. Der weiße Seat Leon muss am Außenspiegel und auf der Fahrerseite ebenfalls Schäden davongetragen haben. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallfahrer oder zu einem weißen Seat Leon mit frischem Unfallschaden auf der Fahrerseite, nimmt der Unfallfluchtermittler der Biedenköpfer Polizei unter Tel.: (06461) 92950 entgegen.

Marburg-Cölbe: Feuerwehr löscht Brand -

Gestern Abend rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Kasseler Straße aus. Gegen 23.20 Uhr alarmierten Zeugen die Leitstelle. Das Haus ist momentan nicht bewohnt und wird renoviert. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Brand durch thermisches Verschweißen von Teerplatten auf einem Balkon ausgelöst wurde. Im weiteren Verlauf griffen die Flammen auf das Dach des Hauses über. Angaben zur Schadenshöhe können momentan noch nicht gemacht werden.

Marburg: Dreister Handydiebstahl scheitert -

Nachdem ein Diebesduo am Donnerstagnachmittag mit dem Diebstahl zweier Mobiltelefone gescheitert war, bitten die Ermittler der Marburger Polizei um Mithilfe. Einer der Täter betrat gegen 15.40 Uhr in der Reitgasse einen Telekommunikationsshop, während sein Komplize draußen "Schmiere" stand. Im Laden riss der Täter zwei Handys aus einem Sicherungsgestell und löste damit den Alarm aus. Daraufhin rannte er aus dem Geschäft und ließ die beiden I-Phones zurück. Gemeinsam mit seinem Komplizen lief er über die Oberstadt in Richtung Elisabethenkirche davon. Der Täter, der im Geschäft die Handys zurückließ, war ca. 14 Jahre alt, zwischen 150 und 160 cm groß, hatte volle dunkelbraune Haare, eine große Nase sowie ein rundes Gesicht. Zur Tatzeit trug er eine helle Jogginghose, eine dunkelblaue Kapuzenjacke und ein royalblaues T-Shirt mit einem Schriftzug auf der Brust. Sein Komplize war etwa 175 cm groß, mit ca. 25 Jahren deutlich älter, hatte einen dunklen Teint und trug eine graue Jogginghose und ein helles Oberteil. Hinweise zu den beiden Tätern nimmt die Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 4060 entgegen.

Bad Endbach - Hartenrod: Hakenkreuz gesprüht -

Auf eine Garagenwand in der Straße "Am Goldfloß" brachten Unbekannte ein Hakenkreuz auf. Im Zeitraum vom 26.02.2024 (Montag) bis zum gestrigen Donnerstagmorgen sprühten die Täter das Nazi-Symbol auf die Wand. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und sucht Zeugen: Wer kann Angaben zu den Sprayern machen? Haben sich die Täter möglicherweise in den sozialen Medien oder per Messenger mit ihrer Tat gerühmt? Hinweise erbittet die Polizei in Biedenkopf unter Tel.: (06461) 92950.

Kirchhain: Unfallflucht auf Baumarkt-Parkplatz -

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Mittwoch vergangener Woche (13.03.2024) in der Fuldaer Straße bittet die Polizei in Biedenkopf um Mithilfe. Gegen 15.00 Uhr prallte der flüchtige Unfallfahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen auf dem Parkplatz eines Baumarktes geparkten weißen Citroen Jumper. Ohne sich um den rund 2.000 Euro teuren Schaden am Jumper zu kümmern, fuhr er davon. Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06428) 93050 bei der Polizei in Stadtallendorf zu melden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell