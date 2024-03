Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: + Hakenkreuze in Lack geritzt + Transporter durchsucht + Unfallfluchten in Stadtallendorf und auf der B 62 +

Marburg-Biedenkopf (ots)

--

Marburg: Hakenkreuze geritzt -

In der Frauenbergstraße vergriffen sich Unbekannte an den Lacken verschiedener Fahrzeuge. In Höhe der Hausnummer 17 parkten ein BMW-Motorrad sowie ein brauner Passat. In der Nacht von Montag auf Dienstag trieben die Täter Kratzer in die Lacke der Fahrzeuge - unter anderem Hakenkreuze. Die Polizei schließt nicht aus, dass weitere Fahrzeuge durch die Täter beschädigt wurden. Die Lackschäden an der Maschine und dem VW beziffert die Polizei auf mindestens 1.000 Euro. Die Marburger Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und sucht Zeugen: Wer hat die Täter beobachtet? Wem sind in der Frauenbergstraße in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Tel.: (06421) 4060.

Marburg: Handwerkertransporter aufgebrochen -

Auf Beute aus einem Handwerkertransporter hatten es Diebe gestern Nachmittag in der Straße "Am Richtsberg" abgesehen. Die Täter schlugen die Scheibe des weißen Citroen "Jumpy" ein und suchten im Laderaum nach Wertsachen. Nach einer ersten Einschätzung des Besitzers ließen die Diebe keine Werkzeuge mitgehen. Eine neue Scheibe wird etwa 250 Euro kosten. Zeugen, die die Täter zwischen 14.00 Uhr und 15.45 Uhr an dem Citreon beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06421) 4060 mit der Polizei in Marburg in Verbindung zu setzen.

Stadtallendorf: Unfallflucht hat hohen Schaden zur Folge -

Bei der Ermittlung eines flüchtigen Unfallfahrers bittet die Stadtallendorfer Polizei um Mithilfe. Am Montagabend parkte in der Schweinsberger Straße, in Höhe der Hausnummer 12, ein schwarzer 1er BMW. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Unfallfahrer in dem kurzen Zeitraum zwischen 22.25 Uhr und 22.30 Uhr beim Vorbeifahren die Fahrerseite des BMW touchierte. Die Reparatur des Wagens wird mindestens 2.000 Euro kosten. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Stadtallendorfer Polizei unter Tel.: (06428) 9305 entgegen.

Lahntal - B 62: Verlorene Ladung beschädigt Autodach -

Auf rund 500 Euro beziffert die Polizei den Schaden, der durch einen von einem Lkw herabfallenden Gegenstand an einem grauen Mercedes CLA zurückblieb. Die Fahrerin des Benz war gestern Morgen, gegen 11.45 Uhr von Lahntal-Göttingen in Richtung Cölbe unterwegs. Dort kam ihr ein Lkw entgegen. Von diesem fiel beim Vorbeifahrern der Gegenstand herunter und schlug auf das Dach des Mercedes. Weitere Angaben zu dem Lkw kann die Benz-Fahrerin nicht machen. Die Polizei in Marburg schließt weitere beschädigte Fahrzeuge durch verlorene Ladung des Lkw nicht aus. Sie bittet Zeugen und weitere Geschädigte sich unter Tel.: (06421) 4060 zu melden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell