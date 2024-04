Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Brand in Mehrfamilienhaus + Trickdiebinnen unterwegs

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg- Brand in Mehrfamilienhaus

Gegen 02:10 Uhr alarmierte ein Zeuge in der vergangenen Nacht (03.04.2024) die Leitstelle über einen Wohnungsbrand. Sofort rückten Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei in die Straße "Am Markt" aus. Eine Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses stand in Brand. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle, konnte ein Übergreifen auf die weiteren Wohnungen verhindern und löschte den Brand. Rettungskräfte evakuierten die Bewohner des Hauses. Nachdem das Feuer gelöscht war, durften sie zurück in ihre Wohnungen. Verletzt wurde niemand. Die Brandwohnung ist derzeit unbewohnbar. Der Schaden wird mit rund 70.000 Euro beziffert. Zur Brandursache können noch keine Auskünfte gegeben werden. Brandermittler der Polizei haben heute ihre Arbeit aufgenommen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wem sind in der vergangenen Nacht verdächtige Personen in der Straße "Am Markt" oder in der "Kiliansgasse" aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen werden gebeten, sich mit der Marburger Kriminalpolizei unter Tel: (06421) 406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg- Trickdiebinnen unterwegs

Trickdiebinnen waren gestern (02.04.2024) in der Augustinergasse unterwegs. Gegen 11:50 Uhr betraten sie ein Modegeschäft. Während sie vorgaukelten Interesse an einem Abendkleid zu haben und die Mitarbeiterin in das Obergeschoss des Ladens lockten, stahl eine der Unbekannten Halskennten und Ringe aus den aufgestellten Schaukästen. Der gestohlene Schmuck hat einen Wert von etwa 2.500 Euro. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu den Diebinnen. Beschreibung: 1.Person: Ende 30 bis Anfang 40, dunkle hochgesteckte Haare, helle Bluse, dunkle Hose, hellhäutig, normale Statur, sie sprach gebrochenes Deutsch; 2. Person: ca. Mitte 50 Jahre, schwarze Hose, dunkle Jacke, sprach gebrochenes Deutsch; 3. Person: ca. 20 Jahre alt, sprach fließend Deutsch; 4. Person: etwa 5-jähriger Junge, trug eine helle Hose, sowie ein helles Oberteil. Wem sind die Personen in der Augustinergasse oder der Umgebung aufgefallen? Wer kann Angaben zu deren Identität geben? Wem sind verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Marburg unter Tel: (06421) 406-0.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell