Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Einbruch

Reinigungskraft sieht Tatverdächtigen

Kleve (ots)

Am Mittwochabend (20. März 2024), 19:45 Uhr, sieht eine Reinigungskraft einen Täter, der den Schließzylinder an der Tür zu einer Zahnarztpraxis beschädigte. Die Praxis ist über die Einfahrt am Brücktor neben einem Schnellrestaurant zu erreichen. Als der Tatverdächtige die Frau erblickte, entfernte er sich unerkannt. In die Praxisräume ist er nicht gelangt. Bei dem Einbrecher soll es sich um einen ca. 1,85 m- 1,90m großen und etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann mit stämmiger Figur, dunklen Haaren und südländischen Erscheinungsbild handeln. Er trug zur Tatzeit einen hellen Pullover. Hinweise zur Identität des Mannes nimmt die Kripo in Kleve unter Telefon 02821 5040 entgegen. (as)

