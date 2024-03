Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Eine Person schwerverletzt

Bedburg-Hau-Scheppenbaum (ots)

Am Mittwoch (20. März 2024) kam es gegen 14:25 Uhr an der Kreuzung Uedemer Straße / Pfälzer Straße in Bedburg-Hau zu einem Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Mann aus Kleve befuhr mit einem grauen Opel Vivaro die Uedemer Straße, als er ein stehendes Fahrzeug wahrnahm. Der Mann aus Kleve versuchte durch ein eingeleitetes Bremsmanöver eine Kollision zu verhindern, fuhr aber dennoch auf das verkehrsbedingt wartende Fahrzeug auf. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen grauen Ford Kuga, in welchem sich ein 39-jähriger Mann aus Bedburg-Hau befand. Durch die Kollision der beiden Fahrzeuge wurde der graue Ford Kuga in ein drittes Fahrzeug, einen schwarzen Skoda Octavia, geschoben. Dieses Fahrzeug war zum Unfallzeitpunkt mit drei Personen, darunter eine 42-jährige Frau aus Uedem sowie zwei Mädchen im Alter von drei und fünf Jahren, besetzt. Bei dem Verkehrsunfall wurde der 39-jährige Mann aus Bedburg-Hau schwer verletzt, während sich die anderen vier beteiligten Personen leichte Verletzungen zu zogen. Lebensgefahr bestand nicht. Die drei beteiligten Fahrzeuge waren unterdessen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (pp)

