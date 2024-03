POL-NE: Autodiebe stehlen grauen Volvo XC90

Kaarst (ots) - Am Mittwoch (13.03.), zwischen 14:15 und 15:00 Uhr, kam es auf einem an der Gustav-Heinemann-Straße in Kaarst gelegenen Parkplatz zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter, grauer Audi A4 im Bereich des hinteren linken Hecks beschädigt wurde. Nach ersten Ermittlungen habe eine unbekannte Person den Unfall beobachtet und einen Zettel an dem beschädigten Pkw hinterlassen. Das Verkehrskommissariat ...

mehr