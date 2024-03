Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Firmen-Einbrüche in Dormagen

Dormagen (ots)

Unbekannte Tatverdächtige hebelten von Dienstag (12.03.), circa 20:00 Uhr, auf Mittwoch (13.03.), circa 06:55 Uhr, eine Eingangstür einer Firma an der Rostocker Straße in Dormagen auf. Die mutmaßlichen Einbrecher benutzten einen im Büro aufgefundenen Schlüssel, um in weitere Büroräume zu gelangen. Es wurden diverse Räumlichkeiten durchwühlt und ein Schiebefenster sowie eine Flurtür beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet.

Ebenfalls an der Rostocker Straße in Dormagen kam es von Dienstag (12.03.), circa 17:00 Uhr, auf Mittwoch (13.03.), circa 07:15 Uhr, zu einem Einbruch in eine weitere Firma. Die mutmaßlichen Einbrecher drückten ein Fenster, welches sich im Rolltor befand, nach innen und gelangten dadurch in die Lagerhalle und von dort aus in die Büroräumlichkeiten, welche durchsucht wurden. Nach ersten Ermittlungen wurde Bargeld sowie ein Kaffeevollautomat entwendet. An einer weiteren Tür konnten Hebelspuren festgestellt werden.

Der unbekannte Mann sei circa 170 bis 180 Zentimeter groß, trug dunkle Schuhe, eine helle Jeans, ein helles Sweatshirt sowie eine dunkle Jacke und ein helles Basecap.

Das Kriminalkommissariat 25 hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

