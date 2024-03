Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Grevenbroich (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und der Polizei:

Am späten Dienstagabend (12.03.) erschien ein verletzter Mann gegen 23:30 Uhr in einem Krankenhaus in Grevenbroich. Der 32 Jahre alte Mann aus Gelsenkirchen wies eine Schussverletzung im Bereich des Kopfes auf und wird derzeit medizinisch behandelt.

Lebensgefahr kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wertete die Tat als versuchtes Tötungsdelikt.

Die Hintergründe der Tat sind derzeit unklar und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, die im Rahmen einer gegründeten Mordkommission unter Führung des Polizeipräsidiums in Düsseldorf geführt werden.

Anfragen von Pressevertretern sind an die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach zu richten.

