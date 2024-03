POL-NE: Mordkommission ermittelt nach Verletzung durch Schussabgabe

Neuss (ots) - Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung L 380 (Neusser Landstraße) / K 30 wurden am Dienstag (12.03.), gegen 07:55 Uhr, zwei Autofahrer leicht verletzt. Durch Rettungskräfte wurden sie zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser transportiert. Ein 21 Jahre alter Kölner beabsichtigte mit seinem VW Golf im Kreuzungsbereich von der L 380 nach links auf die K 30 in Richtung Rosellen abzubiegen. ...

mehr