POL-NE: Autofahrer werden bei Abbiegeunfall leicht verletzt

Dormagen (ots) - In Dormagen erhielt am Dienstag (12.03.) eine lebensältere Dame, gegen 17:35 Uhr, einen Anruf einer Frau, welche sich als ihre Tochter ausgab. Die vermeintliche Tochter gab an, dass sie einen Verkehrsunfall verursacht habe und von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde. Eine männliche unbekannte Person übernahm das Telefonat und forderte die 83 Jahre alte Dame auf, eine Kaution an einen Staatsanwalt ...

