Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Telefonbetrug - Angerufene beendet das Gespräch

Dormagen (ots)

In Dormagen erhielt am Dienstag (12.03.) eine lebensältere Dame, gegen 17:35 Uhr, einen Anruf einer Frau, welche sich als ihre Tochter ausgab. Die vermeintliche Tochter gab an, dass sie einen Verkehrsunfall verursacht habe und von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde. Eine männliche unbekannte Person übernahm das Telefonat und forderte die 83 Jahre alte Dame auf, eine Kaution an einen Staatsanwalt in Neuss zu überbringen. Während des Telefonats klingelte die richtige Tochter der Dormagenerin an der Tür. Sie beendete daraufhin das Telefonat. Die männliche Person habe akzentfrei Deutsch gesprochen und sei circa 35 bis 55 Jahre alt.

Das Kriminalkommissariat 12 hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

Falls Sie in Ihrem Telefondisplay die Rufnummer 110 der Polizei, ggf. mit einer Vorwahl sehen, dann handelt es sich nicht um einen Anruf der Polizei! Bei einem Anruf der echten Polizei erscheint nie die Rufnummer 110 in Ihrem Telefondisplay! Beenden Sie sofort das Gespräch! Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter aus, fordern Sie seinen Namen und wählen Sie selbst die 110! Schildern Sie der echten Polizei den Vorfall! Die Polizei erfragt telefonisch keinen Kontostand oder ob Sie größere Mengen Schmuck zu Hause haben. Sie erkundigt sich auch nicht nach dem Inhalt von Schließfächern! Geben Sie daher unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible persönliche Daten! Öffnen Sie unbekannten Personen niemals die Tür oder ziehen Sie vorher eine Vertrauensperson hinzu! Übergeben Sie niemals unbekannten Personen Geld oder Wertsachen! Die echte Polizei fordert Sie niemals auf, Geld und Wertsachen an einen Polizisten zu übergeben! Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell