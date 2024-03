Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Paradies) Alkoholisiert Unfall verursacht (03.03.2024)

Konstanz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01.30 Uhr, ist ein 20-jähriger Hyundai-Fahrer in der Grenzbachstraße, kurz vor dem Grenzübergang, gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Nissan geprallt. Dabei verursachte er einen Gesamtsachschaden von über 10.000 Euro. Bei der Kollision lösten der Fahrer- und Beifahrerairbag aus. Sowohl der Fahrer, als auch die 20-jährige Beifahrerin, blieben unverletzt. Nachdem die Polizeibeamten bei dem Fahrer Atemalkoholgeruch wahrgenommen hatten, führten sie einen Alkoholtest durch. Aufgrund des Wertes von über zwei Promille ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an und stellen den Führerschein sicher.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell