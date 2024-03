Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unbekannter wirft Scheibe ein (04.03.2024)

(Villingen-Schwenningen) (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 7 Uhr, hat ein unbekannter Täter am Gebäude einer Anwaltskanzlei in der Villinger Straße ein Fenster eingeworfen. Der Unbekannte warf eine Bierflasche dagegen und beschädigte eine Scheibe der Doppelverglasung. Der Schaden geht in die Hunderte. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, entgegen.

