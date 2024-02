LPI-EF: Mit Flasche beworfen

Landkreis Sömmerda (ots) - In Weißensee endete eine Fahrt auf dem Fahrrad mit einer Blutentnahme. Ein 52-Jähriger war mit seinem Zweirad in der Straße Fischhof unterwegs gewesen, als er in das Blickfeld der Polizei radelte. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle zeigte ein Atemalkoholtest einen Wert von fast zwei Promille an. Dies war deutlich zu viel. Der Mann musste für eine Blutentnahme mit auf die Dienststelle und setzte seinen weiteren Weg zu Fuß fort. Ihn ...

