Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tochter bewahrt Mutter vor Betrügern

Landkreis Sömmerda (ots)

In Ostramondra im Landkreis Sömmerda bewahrte eine Tochter ihre Mutter vor dem Verlust von viel Geld. Die 83-jährige Seniorin war Dienstagnachmittag von einem Unbekannten angerufen worden. Dieser gab sich als Polizeibeamter aus. Weiter log er die Frau an, dass ihr Enkel einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und forderte eine hohe Kaution. Man einigte sich auf 20.000 Euro. Für die Übergabe des Geldes organisierte der Betrüger ein Taxi. Glücklicherweise traf die Tochter der Frau rechtzeitig an der Wohnung der Mutter ein und verhinderte, dass diese in das Taxi stieg. Die Polizei fragt Sie niemals zu ihren Vermögensverhältnissen aus oder fordert eine Kaution. Seien Sie misstrauisch und geben keine persönlichen Daten an Unbekannte weiter. (SE)

