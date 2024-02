Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall durch Materialermüdung

Erfurt (ots)

Gestern verletzte sich in Erfurt ein 31-Jähriger mit seinem Roller. Der Mann war zur Mittagszeit mit dem E-Scooter in der Südstadt unterwegs gewesen. Als er mit seinem Gefährt eine Kreuzung überqueren und über einen Bordstein fahren wollte, zeigte sich plötzlich eine Materialermüdung an dem Roller. Das Gestänge des Lenkers brach und brachte den 31-Jährigen zu Fall. Bei seinem Sturz verletzte er sich leicht am Knie, so dass ein Rettungswagen den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus bringen musste. (MO)

