Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Unfallfluchten im Stadtgebiet und auf der B256

Neuwied (ots)

B256 Fahrtrichtung Rengsdorf

Am Montag, dem 05.02.2024 gegen 16:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B256 in Fahrtrichtung Rengsdorf. Der Unfallverursacher befuhr hier mit seinem weißen Transporter mit der Aufschrift "AMAZON" zwischen den Anschlussstellen Hafenstraße und Neuwied-Block den rechten der beiden Fahrstreifen für eine Richtung und beabsichtigte einen vor ihm fahrenden LKW zu überholen. Hierzu wechselte er auf den linken Fahrstreifen und übersah einen zu diesem Zeitpunkt bereits auf dem linken Fahrstreifen fahrenden PKW, der eine Gefahrenbremsung einleiten und nach links ausweichen musste, um einen Zusammenstoß mit dem Transporter zu verhindern. Hierdurch touchierte der PKW die Mittelschutzplanke, der Fahrer des Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum Unfallverursacher, insbesondere zum amtlichen Kennzeichen des Transporters machen können, werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Rheinstraße

Am Montag, dem 05.02.2024, ereignete sich zwischen 0:05 Uhr und 15:30 Uhr in der Rheinstraße in Höhe der Hausnummer 125 in Neuwied ein Verkehrsunfall. Im genannten Zeitraum wurden ein geparkter PKW (schwarzer Audi Q5) von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher dürfte aufgrund des Schadensbildes den geparkten PKW mit einem LKW beim Vorbeifahren aufgrund ungenügendem Sicherheitsabstandes touchiert haben. Anschließend entfernte sich der Verkehrsunfallverursacher ohne seinen Pflichten nachzukommen von der Unfallörtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden am hinteren rechten Kotflügel des geparkten PKW.

Parkplatz REWE Sohler Weg

Am Montag, dem 05.02.2024 kam es gegen 17:40 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes im Sohler Weg in Neuwied zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte parkte ihren PKW auf dem Kundenparkplatz und erledigte ihre Einkäufe. Als sie kurze Zeit später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie einen nicht unerheblichen Streifschaden an ihrer linken Fahrzeugseite. Es muss davon ausgegangen werden, dass der Unfallverursacher beim Ausparken mit seiner vorderen, rechten Fahrzeugecke das Fahrzeug der Geschädigten streifte und sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen roten, bzw. orangenen Kleinwagen handeln.

Zeugen, die Angaben zu einem der Unfallhergänge, insbesondere zu flüchtigen Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell