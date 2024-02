POL-PDNR: Körperverletzung und Bedrohung auf Karnevalsveranstaltung

Birnbach (ots) - In der Zeit von Samstag, 03.02.2024, 20.00 Uhr, bis Sonntag, 04.02.2024, 11.00 Uhr, kam es in Birnbach zu zwei Einbruchdiebstählen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Kirchstraße durch Aufhebeln einer Terrassentür Zugang zu einem Einfamilienhaus. In der Straße Auf dem Berg gelangten die Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe in ein Wohnhaus. Zu evtl. entwendeten Gegenständen ...

