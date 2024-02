Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Motocross-Motorräder im Bereich Altenkirchen unterwegs

Zeugenaufruf

Altenkirchen (ots)

Am Samstag, 03.02.2024, gegen 17.00 Uhr, waren im Bereich Busenhausen/Bachenberg/Dieperzen zwei Motocross-Motorräder unterwegs. Nach Zeugenangaben wurden die Maschinen zunächst über Ackerflächen im Bereich Busenhausen und Bachenberg gefahren. Anschließend fuhr der Fahrer eines Motorrades über die Kreisstraße 39 in Richtung Dieperzen. Bei dem Motorrad handelte es sich um eine rote Maschine mit der Aufschrift "71" an der Fahrzeugfront. An dem Fahrzeug war vermutlich kein Kennzeichen angebracht. Zum zweiten Motorrad können keine Angaben gemacht werden. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

