POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Altenkirchen (ots)

Am Freitag, 02.02.2024, ereignete sich zwischen 07.00 Uhr und 16.00 Uhr in Altenkirchen, Saynstraße, ein Verkehrsunfall. Im genannten Zeitraum wurde ein, auf einem Parkplatz abgestellter Pkw VW Golf von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unfallverursacher dürfte das abgestellte Fahrzeug beim Ein- bzw. Ausparken beschädigt haben. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der am geparkten Pkw entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.

