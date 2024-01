Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Brand Wohnwagen

Schermbeck (ots)

Am Montagabend um 20:30 Uhr wurden die Löschzüge Schermbeck und Gahlen mit dem Stichwort "B3-Zimmerbrand" an die Einsatzstelle "Im Aap" alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle fanden die Einsatzkräfte einen Wohnwagen vor, der sich bereits im Vollbrand befand. Der Wohnwagen wurde mit zwei C-Rohren gelöscht. Zur Betreuung von betroffen Personen waren ebenfalls zwei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Mit dem Abschluß der Löscharbeiten wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 22:15 Uhr.

