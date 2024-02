POL-PDNR: Fahrt auf Parkplatz endet in Blutprobe

Neuwied (ots) - Am Freitagabend fiel in der Engerser Alten Schlossstraße ein Rollstuhlfahrer auf, der mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl zunächst eine rote Ampel im Bereich der Neuwieder Straße missachtete. Anschließend drehte der 57jährige Neuwieder in diesem Kreuzungsbereich zwei Ehrenrunden und fuhr dann weiter in die Alleestraße. Dort wurde er dann neben seinem Krankenfahrstuhl liegend von der ...

mehr