Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Sachbeschädigung an Kfz - Polizei sucht Zeugen

Suhl (ots)

In der Nacht zu Sonntag beschädigten bislang unbekannte Täter einen in der Friedrich-Engel-Straße in Suhl geparkten BMW. Die Unbekannten zerkratzen den Lack an der rechten Fahrzeugseite. Der Geschädigte erstattete am Montag eine Anzeige bei der zuständigen Polizeidienststelle. Hinweise werden telefonisch (03681 369-0) unter Angabe des Aktenzeichens 0224833 entgegengenommen .

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell