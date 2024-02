POL-PDNR: Betrunken im Krankenfahrstuhl unterwegs

Kirchen/Sieg (ots) - Am 03.02.23, gegen 11:00 Uhr wurde die Polizei Betzdorf über einen Randalierer in einem Haus in der Siegstraße in 57548 Kirchen informiert. Beim Eintreffen konnte ein 32-jähriger Mann in einer psychischen Ausnahmesituation angetroffen werden, der unmittelbar zuvor durch das Treppenhaus des Mehrparteienhauses gegangen war und dort gegen Türen ...

mehr