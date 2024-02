Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 51-Jährige schwer verletzt

Erfurt (ots)

In Erfurt wurde gestern eine Frau in einer Straßenbahn schwer verletzt. Die Tram war am Vormittag gegen 10:00 Uhr durch die Nordhäuser Straße gefahren, als plötzlich ein vorausfahrendes Auto aus unerklärlichen Gründen stark bremste. Um einen Zusammenstoß zu verhindern blieb dem Straßenbahnfahrer nichts Anderes übrig, als eine Gefahrenbremsung einzuleiten. Dabei stürzten zwei Passagiere in der Tram. Eine 51-Jährige erlitt einen Knochenbruch und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne dass er seine Personalien hinterließ. Die Ermittlungen der Polizei nach dem unbekannten Audi A6 mit Sömmerdaer Kennzeichen dauern an. Hinweise zum Fahrer oder dem Auto nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0040120 entgegen. (JN)

