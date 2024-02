LPI-EF: Betrunken auf dem Fahrrad

Erfurt (ots) - Am Dienstagnachmittag fuhr eine 70-Jährige einen Postboten in Erfurt an. Die Frau war mit ihrem Auto im Stadtteil Ilversgehoven unterwegs gewesen, als sie auf der Straße auf das gelb-schwarze Hindernis traf. Ein 40-jähriger Postbote hatte sich zu diesem Zeitpunkt zum Ausladen von Paketen an die Seitentür seines Dienstwagens gestellt. Die Autofahrerin versuchte an dem Zusteller vorbeizufahren, schätzte jedoch ihren Seitenabstand falsch ein. Sie fuhr dem ...

mehr