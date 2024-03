Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) Unbekannter stiehlt Autokennzeichen (03.03.2024)

(Villingen-Schwenningen) (ots)

Am Sonntag im Zeitraum zwischen 13 Uhr und 18 Uhr hat ein Unbekannter in der Straße "Kopsbühl" die beiden Kennzeichen " OG-OT 2727" von einem grauen Nissan QASHQAI gestohlen. Der Wagen parkte auf Höhe des Gebäudes Nummer 50. Hinweise auf den Täter oder den Verbleib der Kennzeichenschilder nimmt die Polizei in Villingen unter der Telefonnummer 07721 601-0 entgegen.

