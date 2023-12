Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Gartenanlage eingedrungen- Zeugensuche

Siegelbach (Ilm-Kreis) (ots)

In der Zeit zwischen dem 27. November, 18.00 Uhr und gestern, 17.45 Uhr begaben sich bislang Unbekannte widerrechtlich auf das Gelände einer Gartenanlage an der Gera. Hier drangen sie gewaltsam in mehrere Geräteschuppen ein und entwendeten Werkzeuge im Gesamtwert von ungefähr 2.500 Euro. Zusätzlich entstand Sachschaden von knapp 500 Euro. Ob es sich um einen Einzeltäter oder eine Tätergruppierung handelte, ist noch unklar. Zeugen zu Täter oder Tatgeschehen werden gebeten sich mit der Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0313609/2023) in Verbindung zu setzen. (jd)

