Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Ein 63-jähriger Fahrer eines Renault befuhr gestern Nachmittag die August-Bebel-Straße in Richtung Albrechtstraße. An einem mit Andreaskreuzen versehenen Bahnübergang kollidierte der Mann mit einer kreuzenden Waldbahn. Der 63-Jährige wurde dabei leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Renault wurde abgeschleppt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell