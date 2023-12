LPI-GTH: E-Scooter entwendet- Zeugensuche

Gotha (ots) - Unbekannte gelangten heute in der Zeit von 08.00 Uhr bis 10.30 Uhr in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Cosmarstraße. Von einem Pedelec wurden die Räder, Lenkergriffe, der Sattel sowie der Akku demontiert und entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 23491404 entgegen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

