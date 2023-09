Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Tödlicher Verkehrsunfall am Erfurter Kreuz - Kradfahrer erliegt seinen Verletzungen

Erfurt (ots)

Am gestrigen Freitagmittag, gegen 12:12 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Kradfahrer aus Rheinland-Pfalz die A 71 in Fahrtrichtung Schweinfurt und wollte am Erfurter Kreuz auf die A 4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M. wechseln. Dabei kam der Kradfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrszeichen und stürzte. In der weiteren Folge rutschte das Krad über die Fahrbahn und kollidierte mit der gegenüberliegenden Leitplanke. Der Kradfahrer erlitt durch den Verkehrsunfall schwere Verletzungen und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Dort erlag der Kradführer am gestrigen Abend seinen schweren Verletzungen. Es entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 5.000,- Euro. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigugen im Rahmen der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen in der Überfahrt zur A 4. Die genaue Unfallursache ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich bei der API Thüringen, Tel. 036601-700 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden!

