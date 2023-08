Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Unfall mit acht schwerverletzten Personen auf der A4

Eisenach (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten Personen kam es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwischen den Anschlussstellen Eisenach-West und Herleshausen auf der A4 in Fahrtrichtung Frankfurt a.M.. Ein lettischer Kleintransporter verunfallte im Baustellenbereich. In der Folge kippte dieser auf die Seite und blieb im rechten Fahrstreifen liegen. Nach ersten Ermittlungen ist die 26-jährige Fahrzeugführerin am Steuer eingeschlafen. Bei dem Unfall wurden alle acht Insassen schwer verletzt und in umliegende Kliniken gebracht. Es kam ebenfalls ein Unfallgutachter zum Einsatz.

Der rechte Fahrstreifen musste für circa sechs Stunden gesperrt werden. Durch den Verkehrsunfall kam es zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 25.000,- EUR

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell