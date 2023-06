Polizei Bonn

POL-BN: Raub in Einfamilienhaus in Meckenheim - Polizei fahndet nach flüchtigen Tätern und bittet um Hinweise

Bonn (ots)

In den späten Abendstunden des 24.06.2023 (Samstag) ereignete sich auf der Gerhard-Boeden-Straße in Meckenheim ein Raub in einem Einfamilienhaus.

Nach den aktuellen Ermittlungen gelangten mehrere maskierte Täter gegen 23:15 Uhr brachen in das Wohnhaus ein und gelangten so in die Privaträume der Hausbewohner. Sie attackierten den Bewohner und seine Ehefrau und bedrohten sie mit einem mitgeführten Werkzeug. Die Täter entwendeten schließlich Bargeld in noch nicht abschließend festgestelltem Umfang und flohen über das Grundstück in unbekannte Richtung. Die von der alarmierten Polizei eingeleiteten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen, zu denen derzeit folgende Beschreibungsmerkmale vorliegen:

mindestens vier männliche Personen

jeweils ca. 185 cm groß jeweils ca. 25 - 35 Jahre alt alle schwarz gekleidet jeweils eine schwarze Sturmhaube mit einem Sehschlitz

zusätzlich Merkmale:

eine Person mit südländischem Teint, dunkelbraunen Augen weitere Person sprach ggf. albanisch

Der Bewohner wurde leicht verletzt - er wurde von den alarmierten Rettungskräften vor Ort versorgt.

Das zuständige KK 13 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 oder über die Mailanschrift KK 13.Bonn@polizei.nrw.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell