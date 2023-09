Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Festnahme nach schwerem Raub + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Gießen: Festnahme nach schwerem Raub

Am Dienstag (12.09.2023) nahmen Polizeibeamte der Polizeistation Gießen Nord auf frischer Tat ein Räuberduo fest. Im Rahmen ihrer Streifenfahrt wurden die Schutzleute gegen 20.30 Uhr auf Hilfeschreie einer Frau nahe eines Imbisses in der Grünberger Straße aufmerksam. Umgehend gingen sie der Sache auf den Grund und sahen zwei Maskierte vom Imbiss wegrennen. Zu Fuß nahmen sie die Verfolgung auf, holten die Flüchtigen ein und konnten sie so festnehmen. Einer der Täter wurde bei der Festnahme leicht verletzt, musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden. Es stellte sich heraus, dass die beiden dringend Tatverdächtigen Sekunden zuvor den Imbiss überfallen hatten. Dabei setzten sie Reizgas ein und verletzten dadurch insgesamt drei Angestellte leicht. Die beiden 22- und 24-jährigen festgenommenen deutschen Staatsbürger haben beide keinen festen Wohnsitz. In der Folge führte die Polizei sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen einem Haftrichter am Amtsgericht Gießen vor. Dieser erließ gegen beide Männer einen Untersuchungshaftbefehlt wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubs. Ordnungshüter brachten die beiden daher in eine Justizvollzugsanstalt.

Heuchelheim: VW zerkratzt

In der Ludwig-Rinn-Straße zerkratzten Unbekannte zwischen Mittwoch, 13. September, 7.55 Uhr, und Donnerstag, 16.40 Uhr, einen dort geparkten blauen VW Jetta, an dem dadurch ein etwa 1.000 Euro hoher Schaden entstand. Die Polizeibeamten der Station Gießen Süd bitten um Hinweise (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Gießen: Audi touchiert

Ein unbekannter Autofahrer touchierte in der Straße Am Zollstock einen am rechten Fahrbahnrand geparkten blauen Audi A6 und verursachte dabei einen etwa 300 Euro hohen Schaden. Anstatt sich darum zu kümmern, entfernte sich der Verursacher zwischen Dienstag, 12. September, 17 Uhr, und Mittwoch, 16.30 Uhr, unerlaubt. Hinweise dazu bitte an die Polizeistation Gießen Süd (Telefonnummer 0641-7006-3555).

Pierre Gath, Pressesprecher

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell