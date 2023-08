POL-IZ: 230802.2 Weddingstedt: Tote Frau bei Brand geborgen

Dägeling (ots) - Bei einem Einbruch in eine Werkhalle in Dägeling in der Nacht zum Montag hat ein Einbrecher zwar nur ein Smartphone erbeutet, allerdings einen hohen Sachschaden angerichtet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von Sonntag, 18.00 Uhr, bis zum Montag, 06.30 Uhr, verschaffte sich ein Einbrecher über ein Fenster Zutritt zu der Halle in der Straße Kaddenbusch. Er machte sich an einem Tresor zu ...

mehr