Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Schüler wird bei Verkehrsunfall an Haltestelle schwer verletzt

Jüchen (ots)

Ein 11 Jahre alter Schüler ist am Mittwoch (13.03.), gegen 13:20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall an einer Haltestelle an der Stadionstraße schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein 40 Jahre alter Busfahrer beim Einfahren in die Haltestelle den Fuß des Jungen überrollt. Der Schüler wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus transportiert.

Der Busfahrer selbst will den Unfall nicht bemerkt haben und auch von anderen nicht auf seine Unfallbeteiligung aufmerksam gemacht worden sein. Er hatte geglaubt, der Schüler sei gestürzt. So verständigte der Mann zwar den Rettungsdienst, als er auf den zwischen Bus und Bordsteinkante liegenden Jungen aufmerksam wurde, setzte aber nach dessen Eintreffen seine Fahrt fort.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach wurde der Führerschein des Busfahrers beschlagnahmt, da er verdächtig wird, sich unerlaubt (so der juristische Begriff) vom Unfallort entfernt zu haben.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang hat das Verkehrskommissariat 1 in Grevenbroich aufgenommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell