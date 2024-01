POL-DN: Motorrad gestohlen, Polizei bittet um Mithilfe

Düren (ots) - Am Sonntag (28.01.2024) brachen bislang unbekannte Täter in die Birkesdorfer St. Peter Kirche ein. Die Beute fiel gering aus, jedoch brachten die Täter im Gotteshaus einiges durcheinander. Die Tatzeit lässt sich auf die Zeit zwischen 13:00 -17:20 Uhr eingrenzen. Während dieser Zeit gingen die Täter eine Tür der Sakristei an und verschafften sich auf diesem Wege Zugang zum Gotteshaus, welches an der Nordstraße liegt. Sie durchwühlten Schränke und ...

