POL-DN: Mehrere Busse mit Graffiti beschmiert

Düren (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr beabsichtigte ein 41-jähriger spanischer Fahrer eines LKW Sattelzuges auf der B56 in Höhe an der Anschlussstelle Düren nach links auf die BAB 4 in Richtung Aachen abzubiegen. Dabei übersah er den gleichzeitig bevorrechtigt entgegenkommenden 22-jährigen ...

mehr