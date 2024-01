Polizei Düren

POL-DN: Vorrang missachtet, Pkw-Fahrer weicht auf Verkehrsinsel aus und verletzt sich leicht

Düren (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 16:30 Uhr beabsichtigte ein 41-jähriger spanischer Fahrer eines LKW Sattelzuges auf der B56 in Höhe an der Anschlussstelle Düren nach links auf die BAB 4 in Richtung Aachen abzubiegen. Dabei übersah er den gleichzeitig bevorrechtigt entgegenkommenden 22-jährigen Pkw-Fahrer aus Niederzier, welcher die B56 in Richtung Jülich befuhr. Um eine Kollision mit dem Sattelzug zu vermeiden, wich der Pkw-Fahrer nach rechts auf eine Verkehrsinsel aus, auf der er zum Stehen kam. Bei dem Ausweichmanöver wurde er leicht verletzt und wurde zwecks Untersuchung mittels RTW in ein örtliches Krankenhaus transportiert. Zeugen gaben an, dass die LZA für den Pkw Grünlicht zeigte. Beide Fahrzeuge blieben augenscheinlich unbeschädigt.

