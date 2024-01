POL-DN: Vorfahrt genommen - schwerverletzt

Langerwehe (ots) - Ein 18- jähriger Motorradfahrer verlor die Kontrolle über sein Motorrad und verstirbt. Der junge Mann aus Inden befuhr in der Freitagnacht (27.01.2024 gegen 02:35 Uhr) mit seinem Motorrad die Hamicher Straße aus Richtung Wenau kommend. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er mit erhöhter Geschwindigkeit in die Ortslage Heistern. In einer Linkskurve verlor er offensichtlich die Kontrolle über das Fahrzeug ...

