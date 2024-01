Polizei Düren

POL-DN: Tödlicher Verkehrsunfall in Langerwehe- Heistern

Langerwehe (ots)

Ein 18- jähriger Motorradfahrer verlor die Kontrolle über sein Motorrad und verstirbt.

Der junge Mann aus Inden befuhr in der Freitagnacht (27.01.2024 gegen 02:35 Uhr) mit seinem Motorrad die Hamicher Straße aus Richtung Wenau kommend. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er mit erhöhter Geschwindigkeit in die Ortslage Heistern. In einer Linkskurve verlor er offensichtlich die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er touchierte den rechtsseitigen Bordstein und prallte mit seinem Fahrzeug gegen eine Hauswand. Das Motorrad kollidierte anschließend mit einem am Unfallort geparkten PKW. Durch den heftigen Aufprall erlitt der junge Mann schwerste Verletzungen. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde er mit lebensgefährlichen Verletzungen unter Reanimation in eine Klinik eingeliefert, wo er kurze Zeit später verstarb. Der Verkehrsunfall wurde unter Hinzuziehung eines Verkehrsunfallaufnahme- Teams der Polizei Köln aufgenommen. Für die Dauer der Maßnahmen wurde die Hamicher Straße im Bereich der Unfallstelle gesperrt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell