Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231227.5 Glückstadt: Explosion an einer mit Gasflasche betriebenen Heizung in der Anckenstraße, eine Person schwer verletzt

Glückstadt (ots)

Am Mittwoch (27.12.23) kam es um 9:20 Uhr in dem Anbau eines Gebäudes an der Anckenstraße zur Explosion einer mit Gasflasche betriebenen Heizung. Der 59jährige Bewohner erlitt Verbrennungen am Oberkörper und verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Rettungskräfte transportierten ihn in das Klinikum Itzehoe. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Unfalles aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell