POL-DN: Verkehrsunfall unter Drogeneinwirkung

Düren (ots) - Am Donnerstagmittag (25.01.2024) kam es auf der Kreuzung Saint-Hubert-Straße / K27 in Düren-Berzbuir zu einem Verkehrsunfall. Eine Person wurde leicht verletzt. Um 11:15 Uhr befuhr die 61 -jährige Unfallverursacherin aus Düren mit ihrem Pkw die K27 aus Birgel kommend in Fahrtrichtung Kufferath. Die 61-jährige fuhr bei rotzeigender Ampelanlage in die ...

