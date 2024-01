Polizei Düren

POL-DN: Einbruch im Sperberweg - Zeugen gesucht

Nideggen (ots)

Unbekannte brachen am Samstag (27.01.2024) in ein Einfamilienhaus im Sperberweg ein. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Die Einbrecher verschafften sich in der Zeit zwischen 13:40 Uhr und 20:10 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Dort durchsuchten sie alle Räume und öffneten Schränke und Schubladen. Mit ihrer Tatbeute, bei der es sich um Schmuck und Bargeld handelt, entkamen sie anschließend unerkannt. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der 02421 949-6425 bei der Leitstelle zu melden.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal auf die sogenannte Wertgegenstandsliste hin. Diese kann dabei helfen, nach Ihren entwendeten Wertsachen zu fahnden. Es ist so einfach wie es klingt, nimmt allerdings ein wenig Zeit in Anspruch: Fertigen Sie doch einmal eine Liste, die ihre Habseligkeiten aufzählt. Darin sollte die Art des Gegenstands, der Hersteller, eine Individualnummer und eine Beschreibung enthalten sein. Nach Möglichkeit listen Sie noch den Kaufpreis auf und legen eine Quittung dazu. Ein Foto des Gegenstands würde Ihre Auflistung perfektionieren. Im unerfreulichen Fall eines Einbruchs oder Diebstahls können Sie bei einer Anzeigenerstattung die Merkmale der Wertsachen angeben, die durch die Polizei dann zur Fahndung ausgeschrieben werden. Sollten die gestohlenen Sachen irgendwo aufgefunden werden, ist eine anschließende Zuordnung problemlos möglich. Ein Beispiel einer solchen Wertgegenstandsliste finden Sie im Internet auf der Seite des Netzwerks "Zuhause sicher" unter https://www.zuhause-sicher.de/einbruchschutz/sicherheitstechnik/wertsachen. Auch eine formlose Übersicht dient ihrem Zweck. Vielleicht nutzen Sie die Ihnen im Moment zur Verfügung stehende Zeit und erstellen eine solche Liste. Sie sind der Meinung, bei Ihnen sei "nichts zu holen?" Sie werden staunen, was sich alles in der Übersicht aufführen lässt: vom Handy über das Fernsehgerät, vom Laptop bis zur Uhr, von Schmuckstücken bis hin zu Fahrrädern. Versuchen Sie es einfach mal.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell