Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher scheitern an Wohnungstür

Bad Langensalza (ots)

Unbekannte machten sich zwischen dem 19. Januar 09.00 Uhr und 21. Januar 18.50 Uhr an einer Wohnungstür in der Käthe-Kollwitz-Straße zu schaffen. Der Wohnungsinhaber stellte am Sonntagabend Einbruchsspuren an der Tür fest in informierte die Polizei. Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als einhundert Euro.

