POL-DN: Einbruch in Kirche

Aldenhoven (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (27.01.2024) drangen Unbekannte in einen Verbrauchermarkt in Aldenhoven Siersdorf ein. Die Täter gingen dabei äußerst entschieden vor. Gegen 02:48 Uhr wurde die Polizei zu einem Verbrauchermarkt an der Friedensstraße gerufen. Dort hatte es eine Alarmauslösung gegeben. Vor Ort wurde schnell klar, dass der Supermarkt zum Ziel von Einbrechern geworden war. Der oder ...

mehr